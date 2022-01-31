قفزت من مبنى 60 طابقًا .. انتحار ملكة جمال أمريكا بـ مأساوية

بطريقة مأساوية، انتحرت تشيسلي كريست ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، حيث قفزت من مبنى شاهق وسط مدينة نيويورك.

وعثر على ملكة جمال أمريكا كريست 30 عاما، ميتة في الشارع بعدما قفزت من الدور التاسع من مبنى أوريون الفاخر المكون من 60 طابقا، صباح أمس الأحد.

وتركت تشيسلي كريست، وراءها ملاحظة تفيد بأنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، فيما أعرب الأصدقاء والجيران عن حزنهم على فقدان ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة.

وذكرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، أن تشيسلي كريست كادت أن تشعر بأن الإنجازات المختلفة التي فعلتها لا فرحة بها طالما أنها تشعر بالوحدة.

وكان تشيزلي كتبت بمجرد بلوغها سن الـ 30عاماً: «إن النظرة المبتسمة والمتجددة إلى إنجازاتي حتى الآن تجعلني أشعر بالدوار بشأن إرساء الأساس للمزيد لكن بلوغ الثلاثين من العمر يبدو وكأنه تذكير بارد بأن الوقت ينفد مني ويدعوني للتفكير في أمور كالبحث عن الفرحة بشروطي الخاصة، وهذا يبدو وكأنه انتصاري الجميل».

وقالت ماكينزي ديفينا الفائزة السابقة بملكة جمال ساوث كارولينا، والتي تنافست ضد كريست في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، إن كريست امرأة مذهلة ومؤثرة.

من جهتها، أكدت عائلة ملكة الجمال السابقة وفاة كريست في بيان، لافتة إلى أن نورها كان مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها.

وقبل ساعات من وفاتها، شاركت كريست آخر منشور لها عبر حسابها على موقع «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي، وتقول فيه: «أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام».