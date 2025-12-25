البترول: تجهيز ميناء رأس شقير وتجديد خطوط نقل الخام وإنتاج جديد من الزيت بجابكو

اجتمع المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع نوابه للإنتاج المهندس تامر إدريس ، والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع ، والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع ، والتكرير والتصنيع المهندس وائل رزق، ولاستكشاف الجيولوجي أحمد كمال الدين ، والاتفاقيات الجيولوجي أحمد عبده والمهندس عبد الوهاب المغوري رئيس شركة جابكو وممثل الشريك الأجنبي المدير العام الجيوفيزيقى السيد طارق جابر وأعضاء مجلس الإدارة.



وتضمن الاجتماع مناقشة الموقف التشغيلي لميناء رأس شقير، والتأكد من جاهزيته لاستخدامه في استيراد المازوت والزيت الخام اللازمين لتشغيل معمل أنوبك لتكرير البترول، حيث تقرر الاعتماد على الميناء ومحطات شحن الخام من منطقة شقير إلى منطقة أسيوط عبر خط أسيوط / رأس شقير ، كما تم الاتفاق على بدء تنفيذ الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من سلامة خط الميناء الخاص بتفريغ الخام من الناقلات إلى مستودعات التخزين، ثم ضخه إلى منطقة أسيوط البترولية، وكذلك جهود وفرص زيادة الإنتاج، حيث تم التأكيد على دخول البئر الاستكشافية التي تم حفرها مؤخرًا من منصة الفنار بمعدل إنتاج 4000 برميل زيت يوميًا على خريطة الإنتاج، إلى جانب استكمال أعمال رفع منصة الإنتاج لمحطة شمال صفا تمهيدا لدخول كابل الكهرباء من محطة رمضان 6، وخروج الحفار البحري بحاري (1) فور الانتهاء من مخطط الآبار المستهدف حفرها.



وتناول الاجتماع كذلك خطة إنتاج شركة جابكو ، وسبل دعمها والتغلب على التحديات، إضافة إلى مناقشة الدعم المطلوب من الهيئة المصرية العامة للبترول لتحقيق المستهدفات المخططة ، وفى هذا السياق، تمت مراجعة البيانات والدراسات الخاصة بمنطقة سقارة، والتى تشير إلى وجود فرص واعدة لحفر آبار جديدة وزيادة معدلات الإنتاج، حيث تم الاتفاق على القيام بإعداد دراسات تفصيلية للآبار، وبحث إمكانية زيادة عدد الآبار المحفورة ، كما تقرر عقد اجتماع في منتصف أبريل 2026 لمراجعة الفرص الاستكشافية والتنموية، والتى قد تسهم فى إضافة حفار ثالث إلى أجهزة الحفر العاملة بالشركة.



كما شملت المناقشات استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالشركة، وعلى رأسها مشروع تغيير التوربينة الغازية بمحطة مرجان 36، والتأكد من دخولها الخدمة قبل موسم الصيف المقبل، بما يضمن استقرار ضغط الغاز اللازم ، وكذلك تمت متابعة تنفيذ خط الشحن بين منطقتي رأس بكر ورأس شقير لاستبدال الخط القديم بخط جديد، ومراجعة خطة استبدال ماكينة ضغط الغاز بمحطة يوليو 10، تمهيدًا لبدء التصميمات الهندسية اللازمة لاستبدال التوربينة الغازية بالمحطة ، كما تم استعراض الوضع التشغيلى والإنتاجى والفرص المتاحة لشركة طور سيناء بمنطقة جنوب خليج السويس، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمنطقة.

