لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لظروف خارجة عن إرادتها لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 1000مم بشارع المستجد التابع لشبكات مياه الزيتون، سيتم قطع المياه عن عدة مناطق.

قطع المياه في 6 مناطق



وأضافت أنه سيتم قطع المياه عن مناطق ( روكسى – شارع الاهرام ومتفرعاته – شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – شارع الميرغنى والمنطقة المحيطة – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – منطقة الكوربة).

موعد انقطاع المياه



وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 26-12-2025 وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وقامت الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

سيارات مياه صالحة للشرب

وتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01006665125.