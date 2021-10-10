في اليوم العالمي للتوعية بالصحة العقلية والنفسية.. 8 علامات تدفع للانتحار

يحتفي العالم اليوم في الـ 10 من أكتوبر باليوم العالمي للتوعية بالصحة العقلية والنفسية، ويمكن أن تؤثر الأمراض النفسية والعقلية على صحة الإنسان بشكل عام مما تدفعه للانتحار.

ومن أبرز علامات الانتحار

- الحزن الشديد أو مزاجية، حزن طويل الأمد وتقلبات مزاجية وغضب غير متوقع.

- اليأس، الشعور بإحساس عميق باليأس من المستقبل ، مع القليل من التوقعات بأن الظروف يمكن أن تتحسن.

- مشاكل النوم يمكن أن تكون من علامات الانتحار .

- هدوء مفاجئ، قد يكون الهدوء فجأة بعد فترة من الاكتئاب أو المزاجية علامة على أن الشخص قد اتخذ قرارًا بـ الانتحار.

- انسحاب، اختيار البقاء بمفردك وتجنب الأصدقاء أو الأنشطة الاجتماعية هي أيضًا أعراض محتملة للاكتئاب ، وهو سبب رئيسي للانتحار، وهذا يشمل فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة التي كان الشخص يستمتع بها سابقًا.

- التغييرات في الشخصية أو المظهر، قد يُظهر الشخص الذي يفكر في الانتحار تغييرًا في الموقف أو السلوك ، مثل التحدث أو التحرك بسرعة أو بطء غير عاديين، بالإضافة إلى ذلك ، قد يصبح الشخص فجأة أقل قلقًا بشأن مظهره الشخصي.

- السلوك الخطير أو المضر بالنفس، قد يشير السلوك الخطير ، مثل القيادة المتهورة ، وزيادة تعاطي المخدرات أو الكحول ، إلى أن الشخص لم يعد يقدر حياته.

- الصدمة الأخيرة أو أزمة الحياة، قد تؤدي أزمات الحياة الكبرى إلى محاولة انتحار، تشمل الأزمات وفاة شخص عزيز أو حيوان أليف ، أو انتهاء علاقة ، أو تشخيص مرض خطير ، أو فقدان وظيفة ، أو مشاكل مالية خطيرة.

