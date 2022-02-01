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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار شرط تلقي الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا بالسعودية يدخل حيز التنفيذ

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

بدأ قرار شرط تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق «توكلنا» بالسعودية، دخول حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وذلك لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

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وأفادت فضائية الإخبارية السعودية عبر حسابها على موقع «تويتر»: "اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية يدخل حيز التنفيذ".

ويسري قرار اعتماد الجرعة الثالثة لمن أمضى 8 أشهر من الجرعة الثانية، لدخول الأماكن الآتية: "الأنشطة التجارية والرياضية، المناسبات الثقافية والاجتماعية، المنشآت الحكومية والخاصة، ركوب الطائرات ووسائل النقل".

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، قد أهابت بأصحاب المنشآت والمحَال التجارية، التأكد من أن الحالة الصحية للزوار والعملاء والعمال «محصن» وذلك عبر تطبيق "توكلنا"، بدءا من اليوم الثلاثاء حرصا على صحة الجميع، وتجنبا أيضا للمخالفات والعقوبات والغرامات.

 

 

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