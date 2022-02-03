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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فهد شلبي عن دوره في «الاختيار»: كنت بكره نفسي..والمنتجين بيشوفوني غسان مطر

الفنان فهد شلبي
الفنان فهد شلبي

تحدث الفنان فهد شلبي، عن دوره فى مسلسل “الاختيار”، قائلا: “كان ليا الشرف.. وكنت طالع بدور إرهابي.. وأول ما عرفت إنهم بيحضروا المسلسل اتجننت وقولتلهم إني همثل فيه.. وبالفعل حصل واخدت الدور”.

وأضاف “شلبي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “صعوبة الدور إنه كان إرهابي وأنا واحد وطني وبحب بلدي.. وأما كنت ببص فى المراية بعد ما بقيت الدور كنت بكره نفسي”.

وعن حصره فى أدوار الشر، عقب: “مش أغلب أدواري شريرة.. ومش عارف المنتجين بيشوفوني كدا لي.. والله أنا طيب وغلبان وشايفيني غسان مطر”.

مسلسل الاختيار دور إرهابي أدوار الشر صباح البلد

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