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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العسال: تسارع التطورات التكنولوجية ينعكس على المهارات المطلوبة لسوق العمل

هاني العسال، عضو
هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال متابعة مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كل جوانب الأداء، وفقًا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة، على النحو الذي يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أن مشروع مدينة المعرفة يعد من أبرز المشروعات التي تنفذها الدولة في دعم قطاع الرقمنة والاتصالات، بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة.

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وأضاف «العسال»، أن العاصمة الإدارية الجديدة لن يكون لها مثيل في مكان آخر، لأنها منشأة حديثًا على أحد أساليب تكنولوجيا المعلومات، ومخططة بالكامل ببنية تحتية تم إنشاؤها بالأساليب الحديثة، وستكون بذلك أول مدينة عربية بها ذلك التكامل من تكنولوجيا المعلومات بهذه الصورة، وهو ما يعطي انطباعا جيدًا عن البلد، والتحول الرقمي الذي حدث بها.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تسارع التطورات التكنولوجية ينعكس على المهارات المطلوبة لسوق العمل، مؤكدًا على أن التكنولوجيا لن تؤثر بالسلب على عدد الوظائف خاصة وأن الدول حققت قبل الجائحة أقل معدلات للبطالة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع وفقا لتقرير عالمي أن تندثر 85 مليون وظيفة حول العالم خلال 5 سنوات مقبلة في مقابل خلق 125 مليون وظيفة.

 

وأكد «العسال»، أن أهم سمات العصر الحالي هو قوة المنافسة في سوق العمل العالمي والتحول نحو اقتصاد العمل الحر الذي يتيح فرص للشباب للعمل من أماكنهم في دول أخرى، مشيرا إلى أن الدول التي تعتمد على التكنولوجيا لديها أزمة فى توفير المتخصصين خاصة في مجال البرمجة.

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