السنغال بكامل قوته.. سلبية مسحات لاعبي منافس مصر في نهائي إفريقيا

جاءت نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا للمنتخب السنغالي، سلبية جميع اللاعبين وذلك قبل مواجهة مصر في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبحسب مصدر في الاتحاد السنغالي، فأن نتائج جميع اختبارات الكشف عن فيروس كورونا للاعبي المنتخب جاءت سلبية، لتتأكد إمكانية مشاركتهم جميعهم في مباراة مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر للنهائي بفوزه على الكاميرون بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف، فيما فازت السنغال على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف.