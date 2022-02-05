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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن معاناة المرضى المحتاجين لنقل الدم بصورة مزمنة

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،  تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن معاناة المرضى الذين يكونوا في حاجة لنقل الدم بصورة مزمنة، كأمراض الهيموجلوبين المزمنة، وأنيميا البحر المتوسط وفشل وظائف النخاع العظمي، ومرض الأورام السرطانية.

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وتابعت إيرين سعيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه لا يوجد في مصر فلترة الدم، قبل تخزينه لازالة كرات الدم البيضاء والتي تؤثر على المدى الطويل على حياتهم بسبب الأمراض المناعية الناتجة عن ذلك ، كما أنه لا يوجد اختبار للحمض النووي للفيروسات لتقليل مخاطر العدوى المنقولة.

وتابعت سعيد أن الأطفال بعد نقل الدم يتكون لديهم أجساما مناعية تقوم بتكسير كرات الدم الحمراء مما يقلل مجابهتم للمرض، حيث ان الدم يكون في حالة تحليل جيني للفيروسات، حتى لا يتم اصابتهم بالأمراض بشكل سهل.

مجلس النواب النائبة إيرين سعيد المستشار الدكتو حنفي جبالي وظائف النخاع العظمي مصر

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