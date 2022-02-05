طلب إحاطة بشأن معاناة المرضى المحتاجين لنقل الدم بصورة مزمنة

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن معاناة المرضى الذين يكونوا في حاجة لنقل الدم بصورة مزمنة، كأمراض الهيموجلوبين المزمنة، وأنيميا البحر المتوسط وفشل وظائف النخاع العظمي، ومرض الأورام السرطانية.

وتابعت إيرين سعيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه لا يوجد في مصر فلترة الدم، قبل تخزينه لازالة كرات الدم البيضاء والتي تؤثر على المدى الطويل على حياتهم بسبب الأمراض المناعية الناتجة عن ذلك ، كما أنه لا يوجد اختبار للحمض النووي للفيروسات لتقليل مخاطر العدوى المنقولة.

وتابعت سعيد أن الأطفال بعد نقل الدم يتكون لديهم أجساما مناعية تقوم بتكسير كرات الدم الحمراء مما يقلل مجابهتم للمرض، حيث ان الدم يكون في حالة تحليل جيني للفيروسات، حتى لا يتم اصابتهم بالأمراض بشكل سهل.