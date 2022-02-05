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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النفيلي: هدف الوصول لـ100 مليار دولار صادرات في العام يعكس قوة الاقتصاد

النائب مصطفي النفيلي
النائب مصطفي النفيلي

قال النائب مصطفي النفيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة المصري بالوصول بالصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار سنويًا، باعتباره يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والدور الإقليمي لمصر في المنطقة، علاوة على أن تحقيق هذا الهدف، سيحدث طفرة حقيقية في المنتج الصناعي المصري.

ولفت النفيلي، في تصريحات له اليوم، إلى ما قالته وزيرة التجارة والصناعة، عن أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة، وذلك على مدار العاميين الماضيين، كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة للصادرات المصرية خلال عام 2021.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بالحوافز التي تعطيها الدولة للمصدرين واستمرار فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الصناعي المصري، علاوة على التوسع على إنشاء المجمعات الصناعية المصرية في الصعيد وغيرها.
واختتم النائب مصطفى النفيلي، بأن الاقتصاد المصري حقق خطوات واسعة على مدى السنوات الماضية في جميع القطاعات برؤية وتخطيط القيادة السياسية، التى تشيد جمهورية جديدة واعدة، تحقق أحلام عشرات الملايين من المصريين.

مصر مجلس الشيوخ الصادرات المصرية الإقتصاد المصرى وزيرة التجارة والصناعة

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