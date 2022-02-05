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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| إنقاذ زوجين حاصرتهما الثلوج شهرين داخل كوخ

صورة من مكان الحادث
صورة من مكان الحادث

أنقذ فريق من الحماية المدنية زوجين من شمال كاليفورنيا وكلبهما هذا الأسبوع بعد أن أمضوا قرابة شهرين  محاصرين بالثلوج في كوخ نائي.

 

شارك المشغلون الجويون في دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا يوم الأربعاء مقطع فيديو على صفحتهم على Facebook ، يُظهر مروحية من طراز H-20 وهي تحلق فوق منزل الزوجين المحاصرين بالثلوج.

 

وبحسب صحيفة “ ديلي ميل"، فإن الزوجين ، اللذين لم يتم الكشف عن أسمائهما ، عالقان هناك في مقاطعة سييرا منذ 6 ديسمبر.

قال متحدث باسم حزب الشعب الجمهوري ، إن الزوجين لم  يتمكنا من مغادرة منزلهما  بسبب تساقط الثلوج والأشجار  حول بيتهما، مشيراً إلى أن من غير الواضح سبب انتظار الزوجين لمدة شهرين تقريبًا لطلب المساعدة.

 

 وأفادت الصحيفة إلى  الزوجين اللذان تقطعت بهما السبل يوم الثلاثاء اتصلوا  بمكتب شرطة سييرا، ولكن بسبب موقع الكوخ البعيد والطرق التي يسدها تساقط الثلوج بكثافة ، لم يتمكن النواب من الوصول إليهم وطلبوا من حزب الشعب الجمهوري المساعدة في عملية الإنقاذ. 

 

فيما أرسلت وكالة الدولة المروحية H-20 ، التي تمكنت من الهبوط بالقرب من الكوخ، في ظل رياح شديدة، لانقاذ الزوجين بعد قرابة الشهرين من حصارهما داخل الكوخ الخاص بهما.
 

زوجان كوخ تساقط الثليج شهرين كاليفورنيا

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