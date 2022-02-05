ناقد رياضي عن نهائي أمم إفريقيا: لازم نجمع بين خطة مواجهة كوت ديفوار والمغرب

قال الناقد الرياضي وليد الحديدي، إن منتخب السنغال يمتاز بأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المحترفين الذين يلعبون في أوروبا وخاصة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وليفربول ونابولي .

وأضاف وليد الحديدي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" السنغال لديها احسن حارس مرمى في العالم ويمتلكون خط وسط قوي للغاية ".

وتابع وليد الحديدي:" منتخب السنغال يمتلك دكة بدلاء لا تقل قوة عن الأساسيين، ونفس الأمر مع منتخب مصر الذي يمتلك دكة بدلاء لا تقل عن الأساسيين".

واكمل وليد الحديدي: "منتخب السنغال لديه أجنحة قوية وخط وسط قوي، ومنتخب مصر يحتاج غدا لـ الدمج بين طريقة اللعب أمام كوت ديفوار وأمام المغرب".

