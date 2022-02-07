والد النني: منتخب مصر رجالة وأنا اعتبرتهم كسبوا البطولة

علق الكابتن ناصر النني، والد اللاعب محمد النني، على خسارة المنتخب الوطني أمام السنغال، قائلاً: "منتخب مصر رجالة، وأنا اعتبرتهم كسبوا النهاردة البطولة لأنهم قدموا مباريات قوية جداً".

وأضاف ناصر النني خلال لقائه مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "النهاردة ربنا ما أرادش لهم الفوز ولكن هما قدموا بطولة حلوة جداً .. ومحدش فيهم قصر انهاردة .. كلهم أبطال .. اه احنا زعلانين على البطولة ..ولكن بقى عندنا منتخب قوي جداً ولاعيبة على أعلى مستوى".

وتابع والد اللاعب محمد النني: "اللاعيبة كانت مرهقة ومحجهدة انهاردة بسبب الماتشات الكتيرة اللي لعبوها .. والمجهود البدني بتاعهم مكنش عالي .. ولكن ده أمر منطقي وطبيعي".

وأكمل ناصر النني قائلاً: "لعبوا 7 ماتشات مش 6 .. وطبيعي إن يكونوا مرهقيين .. لأنهم مش بيلحقوا يعملوا استشفى لعضلاتهم حتى".