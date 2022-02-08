بسبب لون فستانها.. عروس تطرد شقيقة زوجها في حفل زفافها

صدمت شابة بالغة من العمر 18 عاما، بما قامت به زوجة شقيقها في حفل زفافها بعدما وجدت أنها ترتدي فستانا يشبه فستانها، فطلبت من زوجها أن تغادر في نفس اللحظة حتى لا تسرق الأضواء منها.

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 18 عاما، شعرت بصدمة كبيرة في حفل زفاف شقيقها الشهر الماضي حينما طلبت العروس أن تغادر قاعة الزفاف بسبب لون فستانها الذي كان قريبا من اللون الأبيض، وخشيت أن تسرق الأضواء منها وألا تصبح هي محط الأنظار في ذلك اليوم.

قالت الشابة إنها اختارت ذلك الفستان بعد تفكير طويل، وكان يميل إلى اللون الأبيض، وكانت تبحث عن تلك الدرجة، ولم يكن في تصوراتها أن العروس قد تشعر بالغيرة منها في ذلك اليوم، خاصة أنهما كانتا صديقتين وكانت تشاركها، وكانت العروس على علم بشكل الفستان الذي ترغب الشابة في شرائه.

وأوضحت الشابة التي رفضت ذكر اسمها، أنها لم تتخيل أن الصداقة التي جمعتها بزوجة أخيها قد تتحول لعداوة بسبب ذلك الموقف، لأنها تعتبر نفسها طردت من حفل الزفاف حتى لا يشعر شقيقها بأن هناك شيئا ما غير طبيعي فقررت ألا تفسد فرحة اليوم.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من متابعي موقع "ريديت" تعاطفوا مع الفتاة التي روت ذلك الموقف السخيف الذي حدث معها في حفل زفاف شقيقها، وأكدوا أنها تصرفت بشكل لائق لأنها انسحبت دون أن تحدث مشاكل، ولكن هاجموا بشدة موقف العروس التي تصرفت بصورة غير مفهومة وأكدوا أنها عليها أن تعتذر لشقيقة زوجها بسبب ما قامت به.