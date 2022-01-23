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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزلندا بسبب أوميكرون

صدى البلد

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إلغاء حفل زفافها بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومتها لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إنها ألغت حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في المجتمع.

وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصا إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.

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وقالت للصحفيين "حفل زفافي لن يقام" مضيفة أنها تأسف لأي شخص حدثت له نفس الظروف.

وعندما سألها الصحفيون عن شعورها حيال إلغاء حفل زفافها قالت أرديرن "هذه هي الحياة.. أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب جائحة كورونا وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانا عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به".

وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتبارا من منتصف ليل الأحد بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.

نيوزيلندا حفل زفاف اوميكرون كورونا جاسيندا أرديرن

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