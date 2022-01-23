البرازيل تسجل أكثر من 157 ألف إصابة و238 وفاة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأحد، ارتفاعاً جديداً في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا مع اجتياح متحور أوميكرون للبلاد.

وحسب "رويترز"، قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 157 ألفاً و393 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة في البرازيل أنها سجلت أيضا 238 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في البرازيل أن الارتفاع الذي تشهده البلاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا تعود إلى تفشي متحور أوميكرون سريع العدوى.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أن البرازيل سجلت الآن ما يقرب من 24 مليون حالة إصابة منذ بدء الوباء، مع 622801 حالة وفاة إجمالية.