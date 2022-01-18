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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تسجل أكثر من 74 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 74 ألفا و134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و121 حالة وفاة بالفيروس.

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دعم العالم بلقاحات وعقارات.. إعلان جديد من الصحة العالمية لمحاربة تفشي أوميكرون

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بـ96 مليون جرعة.. الجزائر تنتظر موافقة الصحة العالمية لتصدير لقاح كورونا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نجحت في دعم العالم باللقاحات من خلال تقديمها لمليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من خلال برنامج كوفاكس العالمي، لدعم البلدان الأشد احتياجا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل.

وفقًا لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، أوصلت شحنة حديثة من 1.1 مليون جرعة إلى رواندا عدد الجرعات العالمي إلى المليار جرعة من اللقاحات المختلفة.

قدمت منظمة الصحة العالمية لقاحات إلى 144 دولة عضو حتى الآن.

على الرغم من هذا الإنجاز الهام ، أقرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال هناك نقص  في جهود التطعيم في البلدان الأعضاء فيها ، وقام 36 عضوًا بتلقيح أقل من 10 في المائة من سكانهم و 88 عضوًا حصلوا على أقل من 40 في المائة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "طموح كوفاكس تعرض للخطر من خلال التخزين الضار للقاحات في الدول الغنية ، وتفشي كارثي أدى إلى إغلاق الحدود وطرق الإمداد.


كما أدى "عدم تقاسم التراخيص والتكنولوجيا والمعرفة من قبل شركات الأدوية إلى عدم استخدام القدرة التصنيعية  لكثير من الدول".

كانت مسألة تخزين اللقاحات بين الدول الغنية نقطة خلاف متكررة لمنظمات الصحة العالمية ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. 

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 البرازيل كورونا في البرازيل

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