البرازيل تسجل أكثر من 74 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 74 ألفا و134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و121 حالة وفاة بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نجحت في دعم العالم باللقاحات من خلال تقديمها لمليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من خلال برنامج كوفاكس العالمي، لدعم البلدان الأشد احتياجا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل.

وفقًا لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، أوصلت شحنة حديثة من 1.1 مليون جرعة إلى رواندا عدد الجرعات العالمي إلى المليار جرعة من اللقاحات المختلفة.

قدمت منظمة الصحة العالمية لقاحات إلى 144 دولة عضو حتى الآن.

على الرغم من هذا الإنجاز الهام ، أقرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال هناك نقص في جهود التطعيم في البلدان الأعضاء فيها ، وقام 36 عضوًا بتلقيح أقل من 10 في المائة من سكانهم و 88 عضوًا حصلوا على أقل من 40 في المائة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "طموح كوفاكس تعرض للخطر من خلال التخزين الضار للقاحات في الدول الغنية ، وتفشي كارثي أدى إلى إغلاق الحدود وطرق الإمداد.



كما أدى "عدم تقاسم التراخيص والتكنولوجيا والمعرفة من قبل شركات الأدوية إلى عدم استخدام القدرة التصنيعية لكثير من الدول".

كانت مسألة تخزين اللقاحات بين الدول الغنية نقطة خلاف متكررة لمنظمات الصحة العالمية ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.