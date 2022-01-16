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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ96 مليون جرعة.. الجزائر تنتظر موافقة الصحة العالمية لتصدير لقاح كورونا

صدى البلد

أعلنت دولة الجزائر أنها في انتظار تراخيص منظمة الصحة العالمية للبدء في تسويق وتصدير لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وحسب "الإذاعة الجزائرية"، قالت فطوم أقاسم مديرة مجمع "صيدال" الجزائري، إن المجمع ينتظر ترخيص منظمة الصحة العالمية لتسويق لقاح "كورونافاك" المضاد لكورونا، الذي تم إنتاجه بالشراكة مع "سينوفاك" الصينية.

وأضافت أقاسم أنه بعد تلقي الضوء الأخضر من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالتنسيق مع الشريك الصيني، لتسويق لقاح "كرونوفاك" تتم حاليا إجراءات الحصول على ترخيص تصديره.

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وصرحت بأن هذه الإجراءات في آخر مراحلها و"صيدال" تنتظر زيارة خبير من منظمة الصحة العالمية لترسيم هذا الترخيص، مشددة على أن الدول التي ستكون وجهة لصادرات لقاح كورونا المصنع بالجزائر، تم تحديدها، بالتنسيق مع الصين من أجل عدم التواجد في سوق واحدة.

وكشفت فطوم أقاسم عن وجود مليوني جرعة لقاح مصنعة محليا "كورونافاك" بمخابر "صيدال" جاهزة للتسويق في السوق الوطنية والتصدير نحو الخارج وبالخصوص نحو الدول الإفريقية.

وأكدت فطوم أقاسم شروع مجمع "صيدال" في تسويق لقاح "كورونافاك" بعد حصوله على قرار التسجيل حول فعاليته وسلامته.

كما أعلنت عن مشروع جديد لانتاج لقاحات أخرى بالجزائر والتي تستورد أغلبها من الخارج.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة الصيدلانية أعلنت في 13 يناير 2022، الشروع رسميا في تسويق لقاح "كورونافاك".

وحسب الوزارة تصل القدرة الانتاجية إلى 96 مليون لقاح في السنة.

الصحة العالمية كورونا الجزائر كورونافاك سينوفاك

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