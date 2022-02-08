تحرير 29 محضرا في حملات لتطبيق إجراءات كورونا بالغربية

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، اليوم الثلاثاء ، أسفرت عن تحرير 29 محضرا متنوعا، منها 11محضر كمامة ، و9 محاضر إشغال طريق ، و4 محاضر بيئة ، و5 محاضر نظافة، خلال 24ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 20 مسجدا، و27 مدرسة، و5 مواقف سيارات و 4جمعية زراعية و30 شارعا، و 6مراكز شباب، و 4 مقار وحدات محلية قروية، و15 ماكينة صرف ألي بالقرى، و38 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

كان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.