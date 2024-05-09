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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على تهديد بايدن بمنع الدعم العسكري لإسرائيل

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إن تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع تزويد إسرائيل بالأسلحة هو نتيجة للإدارة الفاشلة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف لابيد، في تصريحات لصحيفة “معاريف” العبرية، إن إسرائيل بحاجة إلى صفقة، ولابد من استنفاد التحرك في القاهرة لإعادة المختطفين إلى البلاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة، حال استمرت في عمليتها العسكرية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن أن الجيش الإسرائيلي إذا توغل في رفح، فإن تل أببيب ستفقد الدعم العسكري الذي تمدها به واشنطن من أسلحة أو ذخيرة مدفعية.

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