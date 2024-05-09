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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنسبة 31.8%.. تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أبريل 2024

صدى البلد

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء  ان الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ(223.6) نقطة لشهر ابريل 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره  (31.8%) مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024.
وأرجع الجهاز أهم اسباب التراجع  الى  انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة   (-5.7%)  ....، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%)  ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.6%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%) . 
• سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (0.9%) لشهر ابريل 2024 مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.
 

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر ابريل 2024 مقارنة بشهـر مارس2024): 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات إنخفاضاً قدره (-0.9%) ويرجع ذلك الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%) هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%).
2-  سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.6%) بسبب   ارتفاع 
            أسعار  مجموعة الدخان بنسبة (8.6%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (5.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.9%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%) .
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (18.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%) .
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (4.1%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.7%) .
ثانياً: التغير السنوي (شهر ابريل 2024 مقارنة بشهر ابريل 2023):

1- الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (37.6%) ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (23.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (35.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (33.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (46.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (42.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (45.6%) .
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (92.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (92.0%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (27.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (28.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.4%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.0%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (33.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (32.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (44.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (32.9%) .
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (26.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.7%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.3%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (25.7%) .
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (46.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (42.0%)، مجموعة  الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (71.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (15.4%).
10- سجل قسم التعليم ثباتاً  عند ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%) .
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (39.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.4%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (22.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (30.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (30.9%) .

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان أجهزة المنزلية أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض أسعار المستهلكين أسعار مجموعة الحبوب أسعار المستهلك الأدوات التغير السنوي الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصا الخدمات الثقافية الرعاية الصحية

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