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فن

القائمة الكاملة..

الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عن لجان تحكيم الدورة الثامنة

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن أعضاء لجان تحكيم مسابقاتها المختلفة في الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، وشملت اللجنة الأولى الخاصة بالمسابقة الدولية خمسة أعضاء، فيما ضمت اللجنة الثانية الخاصة بالمسابقة العربية ومسابقة أفلام الطلبة خمسة أعضاء، وضمت اللجنة الثالثة والأخيرة ثلاثة أعضاء وهي لجنة تحكيم النقاد.

وشملت أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، والتي سبق لها المشاركة في لجان تحكيم في مهرجانات محلية ودولية منها مهرجانات القاهرة وقرطاج ومالمو، وأستاذ السينما الإيفواري بوكاري ساوادوغو صاحب البحوث والدراسات المختلفة عن السينما الأفريقية، والمنتج الأمريكي فالنتين لوبلان الذي يملك سجل كبير في اكتشاف مخرجين دوليين كبار، التونسية إنصاف أوهيبة الباحثة في الأفلام والدراسات المسموعة المرئية ومبرمجة أفلام، والممثلة المصرية ثراء جبيل التي شاركت في تقديم عدد من الأعمال الفنية الهامة في السنوات الأخيرة وكذلك تترأس قسم تحليل الأفلام والتمثيل أمام الكاميرا في المدرسة العربية للفيلم.

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أما لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة فقد ضمت الفنان الدكتور المصري أيمن الشيوي الذي قدم العديد من الأدوار الهامة في السينما والدراما والذي يشغل حالياً منصب عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر بالقاهرة، والدكتورة المصرية عبير رفقي صديق التي تشغل منصب عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمخرج والمنتج اللبناني إلياس خلاط والذي سبق وشارك كعضو لجنة تحكيم في عدد من المهرجانات الدولية، والكاتب والمخرج الأردني عبد السلام الحاج المسئول عن البرامج التعليمية للأردنيين العاملين في صناعة السينما، بجانب الممثلة المصرية نجلاء بدر التي عملت بالإعلام سنوات كثيرة قبل أن تتجه للتمثيل في آخر عشر سنوات وتقدم العديد من الأدوار الهامة في الدراما والسينما المصرية.

وتضم اللجنة الأخيرة، لجنة تحكيم النقاد، ثلاثة من النقاد المصريين، الناقد والصحفي رامي المتولي وهو عضو جمعية نقاد السينما وله كتابات نقدية متخصصة في بعض المجلات، الناقد والصحفي محمد سيد عبد الرحيم عضو جمعية نقاد السينما المصريين والإتحاد الدولي لنقاد السينما (الفيبريسي) ومبرمج أفلام في عدد من المهرجانات ومؤلف أفلام قصيرة، والناقدة نرمين يسر إبراهيم وهي صحفية وناقدة سينمائية وعضو جمعية النقاد المصريين ونقابة السينمائيين وعضو اتحاد الكُتاب.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.
وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

الاسكندرية نجلاء بدر وزارة الثقافة الرسوم المتحركة الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود

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