برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية تؤكد أن تمكينها ركيزة للقوة الناعمة لمصر دوليا

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية بقصر الاتحادية، مؤكدة أن الكلمة الرئاسية حملت رؤية متكاملة تجعل من المرأة المصرية أيقونة حضارية ورسالة محبة للعالم.

وقالت النائبة سجى عمرو هندي، في بيان صحفي اليوم، إن الرئيس السيسي رسم في كلمته صورة مشرفة للمرأة المصرية باعتبارها "أيقونة الحضارة" و"المدرسة الأولى" و"السند الذي لا ينكسر"، وهو ما يعكس الوجه الحقيقي لمصر القوية بأبنائها ونسائها، ويوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن تمكين المرأة في مصر ليس مجرد شعار، بل إرادة سياسية حقيقية.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن "الدولة ماضية بعزم لا يلين في مسيرة الحفاظ على حقوق المرأة وضمان مساواتها بالرجل" يشكل حجر الزاوية في استراتيجية مصر الخارجية، حيث باتت ملفات تمكين المرأة وحماية الأسرة والطفولة جزءًا لا يتجزأ من الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، وهو ما تعكسه مشاركات مصر الفاعلة في المحافل الدولية.

وأشادت النائبة سجى عمرو هندي بالتوجيه الرئاسي بدراسة إطلاق "دولة الفنون والإبداع" على غرار برنامج "دولة التلاوة"، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في استثمار القوة الناعمة المصرية، وتعزز من حضور مصر الثقافي والفني على الخريطة الدولية، بما يدعم جهود الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها لجنة العلاقات الخارجية في توثيق الروابط مع برلمانات العالم.

كما أثنت على توجيهات الرئيس المتعلقة برعاية الأيتام وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل الإنسانية تعكس عمق الوعي المصري بقيم التضامن الاجتماعي التي طالما أشادت بها المنظمات الدولية، وتجعل من التجربة المصرية نموذجًا يحتذى في المنطقة.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن الحوار التفاعلي الذي أجراه الرئيس مع السيدات المصريات خلال اللقاء يعكس نهجًا سياسيًا متميزًا قائمًا على المشاركة والاستماع المباشر، وهو ما يعزز صورة مصر كدولة مؤسسات تحترم التنوع وتمكين المرأة، خصوصًا في المحافل التي تتناول قضايا المرأة والتنمية المستدامة.

واختتمت النائبة سجى عمرو هندي بيانها بالقول إن ما تضمنته كلمة الرئيس من تكريم لكل أم مصرية فقدت ابنًا أو بنتًا، وتحويل الألم إلى أمل، يرسخ قيمة الوفاء والعطاء التي تمثل جزءًا من الهوية الوطنية المصرية، مؤكدة أن لجنة العلاقات الخارجية ستواصل عملها في نقل هذه الصورة الحقيقية لمصر إلى الخارج، والسعي لإدراج تجارب المرأة المصرية الملهمة ضمن أفضل الممارسات الدولية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بجعل المرأة المصرية أيقونة حضارية في كل مكان.