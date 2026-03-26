الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

السادات: مقترح الحمامصي يعالج ثغرات خطيرة في قوانين الأحوال الشخصية

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات
حسن رضوان

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية السابق، أن المقترح الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة جاءت في توقيت حاسم، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المصرية.

وأوضح السادات في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قانون الأحوال الشخصية بوضعه الحالي يعاني من أوجه قصور واضحة، انعكست في تصاعد المشكلات داخل محاكم الأسرة، وظهور حالات مؤثرة سلبًا على استقرار النشء والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن المجتمع شهد خلال الفترة الأخيرة وقائع مقلقة من العنف الأسري وتداعيات نفسية واجتماعية خطيرة نتيجة تلك الأزمات.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة نظر شاملة في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يشمل قضايا الطلاق والحضانة ومسؤوليات والتزامات رب الأسرة، بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.

ورحب السادات بجهود النائب، مؤكدًا أهمية فتح نقاش مجتمعي موسع حول هذا الملف، من خلال تنظيم جلسات استماع تضم مختلف الأطراف المعنية، سواء الأزواج والزوجات، أو المتخصصين في الجوانب النفسية والاجتماعية، للوصول إلى رؤية متكاملة تعكس احتياجات الواقع.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق في الفترة الأخيرة نتيجة عوامل متعددة، من بينها الضغوط المعيشية وعدم التوافق، يعزز من ضرورة الإسراع بإعداد مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية، يواكب المتغيرات الحالية ويعالج أوجه القصور القائمة.

واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن تفضي هذه المناقشات إلى توصيات عملية يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد أي تشريع جديد، بما يضمن بناء منظومة قانونية عادلة تسهم في استقرار الأسرة المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي.

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

صورة من موقع الهجوم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

محمد صلاح

أضخم عقد.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن وجهة محمد صلاح بعد ليفربول

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

الشاب الفقيد

صرخة من سوهاج.. وفاة شاب بالكويت وأسرته تنتظر عودة الجثمان

أرشيفية

اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

أرشيفية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم

شقق سكن لكل المصريين 2026

الأوراق المطلوبة وموعد حجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد.. تفاصيل

موعد عيد الأضحى

الحسابات الفلكية تحسم التوقيت.. موعد عيد الأضحى 2026 وتفاصيل الإجازات الرسمية

اجازة رسمية

الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026

بالصور

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

إنقاذ حياة طالبة تعاني من كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ سقطت من الطابق الثالث

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد