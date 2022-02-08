تفاصيل حادث تصادم قطار بمركبتي توك توك في طنطا وسقوط ضحايا..صور

كشف شهود عيان عن وجود ضحايا من حادث تصادم قطار بمركبتي توك توك بطنطا في بحر ترعة القاصد بمنطقة الجميل دائرة قسم ثان طنطا .



وتم الدفع بقوات الدفاع المدني وفرق الانقاذ للبحث عن ضحايا.

كانت منطقة مزلقان الجميل بدائرة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية شهدت مساء اليوم تصادم قطار بمركبتي توك توك أثناء عبورهما.



تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصطدام قطار بمركتبي توك توك أثناء عبورهما.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين من راكبي التوك توك للمستشفي وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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