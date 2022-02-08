عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل حادث تصادم قطار بمركبتي توك توك في طنطا وسقوط ضحايا..صور

صدى البلد

كشف شهود عيان عن وجود ضحايا من حادث تصادم قطار بمركبتي توك توك بطنطا في بحر ترعة القاصد بمنطقة الجميل دائرة قسم ثان طنطا .

رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بمسابقة العباقرة: نموذج مشرف لطلاب الغربية


وتم الدفع بقوات الدفاع المدني وفرق الانقاذ للبحث عن ضحايا.
كانت منطقة مزلقان الجميل بدائرة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية شهدت مساء اليوم تصادم قطار بمركبتي توك توك أثناء عبورهما.

الوضع تحت السيطرة.. أوكرانيا تكشف عن حجم المساعدات العسكرية الغربية


تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصطدام قطار بمركتبي توك توك أثناء عبورهما.
علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين من راكبي التوك توك للمستشفي وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

IMG-20220208-WA0060
IMG-20220208-WA0060
IMG-20220208-WA0062
IMG-20220208-WA0062
IMG-20220208-WA0061
IMG-20220208-WA0061
IMG-20220208-WA0059
IMG-20220208-WA0059
IMG-20220208-WA0058
IMG-20220208-WA0058
جامعة طنطا محافظة الغربية تفاصيل الأمن انقاذ المصابين مدير اصطدام إني حادث تصادم صور شرطة توك توك مستشفي رئيس جامعة طنطا امن الغربية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يناقش آليات دعم منظومة التغذية المدرسية

ترشيحاتنا

بعد حادث قطار طنطا.. السكك الحديدية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات

تصاعد التوترات في أوكرانيا.. الدنمارك تعزز الاستعداد القتالي لدعم الناتو

مقتل 30 إرهابياً على الأقل في عملية مشتركة بين فرنسا ومالي

هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة أو العكس؟ فتوى البحوث الإسلامية ترد

وزير العدل: على أصحاب العقود العرفية التوجه لنقابة المحامين لدفع 1% رسم التصديق

ما يرفض الغرب الاعتراف به| بالدليل والبرهان «لا سجناء رأي في مصر».. و السيسي أحرجهم بهذه الطريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية يومي الأربعاء و الخميس .. فيديو

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ