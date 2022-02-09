بعد مصرع أسرة بسبب الغاز.. محمود عمرو: الصيانة وفتحات التهوية مهمة للحفاظ على الحياة..فيديو

استعرضت الإعلامية انجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، مصرع أسرة من " أب و أم وطفلتين " مصرعهم صباح اليوم في شقتهم بشبرا الخيمة دائرة قسم أول حيث عثر عليهم الجيران جثث هامدة داخل الشقة وتم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وفي السياق ذاته طالب الدكتور محمود عمرو مؤسس المركز القومي للسموم بالقصر العيني، المواطنين بضرورة الصيانة وفتحات التهوية أهم شئ للحفاظ على الحياة من تسرب الغاز داخل المنازل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة etc، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد من وجود تهوية جيدة داخل المكان الذي يستخدم به الغاز، سواء داخل المطبخ أو الحمام للتصدى للتسرب".



ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة الذي يبث على قناة ETC، بضرورة شراء معدات مطابقة للمواصفات، لمنع تسرب الغاز.

وفي حال وجود تسرب الغاز داخل الحمام أو المطبخ ناشد عبدالقادر جموع المواطنين، بضرورة توفير التهوية اللازمة قبل غلق مفتاح الغاز.