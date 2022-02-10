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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم الأكشن والمغامرات Uncharted في دور العرض المصرية

صدى البلد

ينطلق فيلم الإثارة والأكشن والمغامرات Uncharted في دور العرض المصرية اليوم.

 

وحسب قصة الفيلم، يجند صائد الكنوز المخضرم فيكتور (مارك والبيرج)، الشاب الذكي ناثان دريك (توم هولاند) لاستعادة ثروة طائلة، التي كان جمعها المستكشف البرتغالي فرناندو ماجلان ثم فُقدت قبل 500 عام، ليخوضا معاً مغامرة محفوفة بالمخاطر لسرقة هذا الكنز، فهل سينجح الثنائي في تحقيق هدفهما؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث

 

وتبدأ المغامرة بكونها عملية سرقة لكنز مفقود، ولكنها تتخذ مساراً أكثر إثارة وخطورة عندما يجد الثنائي نفسيهما في مواجهة مع غريم ثالث لهما، وهو سانتياكو مونكادا (أنطونيو بانديراس) العنيف، والذي يسعى هو الآخر للوصول إلى الكنز والاستحواز عليه، والذي تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار. ولكي يتمكن فيكتور وناثان من الفوز  به بل والعثور على شقيق ناثان المفقود هو الآخر منذ فترة طويلة، عليهما فك القرائن وحل أحد أقدم الألغاز في العالم.

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Uncharted من إخراج روبن فلايشر، مخرج Zombieland، وقصة مات هولوواي، مؤلف Iron Man، وسيناريو وحوار راف لي جودكينز وآرت ماركوم، استناداً على سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة التي تحمل نفس الإسم. وبطولة توم هولاند بطل ثلاثية سبايدرمان الأخيرة، وثاني أصغر ممثل يفوز بجائزة BAFTA كأفضل نجم صاعد وهو في سن العشرين عام 2017، ومارك والبيرج، المرشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Departed وجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم The Fighter، وصوفيا علي، تاتي غابرييل، بالإضافة إلى الممثل متعدد المواهب أنطونيو بانديراس، الفائز بجائزة مهرجان كان، وجائزة الفيلم الأوروبي، وغويا كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Pain and Glory (2019)، والذي ترشح عنه أيضاً لجائزة الأوسكار وجولدن جلوب.

البرتغال مهرجان كان مهرجان جولدن جلوب أنطونيو بانديراس

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