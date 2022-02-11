جامعة حلوان: نحرص على تنظيم لقاءات علمية دولية تتيح الفرصة للباحثين المصريين للاطلاع على أحدث الأبحاث.. صيدلة حلوان تحصد أفضل كلية في برنامج التميز في التعليم الصيدلي لعام 2021

عميد صيدلة جامعة حلوان: نتيح لباحثينا الفرصة في التعرف على أحدث الأبحاث



عميد صيدلة حلوان: نحرص علي استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية



رئيس جامعة حلوان: الجامعة حريصة على تنظيم لقاءات علمية دولية





قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية تحرص علي استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين.

و صرح الدكتور سرور، على أن الكلية تعمل على إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذه اللقاءات العلمية المتميز.

وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إلى أن الكلية سوف تعقد ويبنار دولي في الثالث والعشرين من فبراير القادم ويتناول اللقاء موضوع تطوير مركبات جديدة مثبطة لانزيم الببتديزو يلقي الويبنار الدكتور نيكولا ميسوري من جامعة مونبيليه بفرنسا.

وقد أشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إلي حرص الجامعة علي تنظيم لقاءات علمية دولية تتيح الفرصة للباحثين المصريين للاطلاع علي احدث الابحاث في المجالات البحثية المختلفة.

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ويبنار دولي عن سمية البكتيريا كطريقة واعدة للتغلب علي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وقد أضاف الدكتور سامح سرور إن الويبنار قد تطرق لواحدة من أهم المشكلات الصحية التي تواجه العالم حاليا وهي إيجاد طرق جديدة للتغلب علي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وقد شارك بالحضور ما يزيد عن مائة وثلاثين باحث من الجامعات ومراكز البحوث المصرية وبعض الدول الأجنبية والعربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إنجلترا، اليابان، المكسيك، الفلبين، موريشيوس، جنوب أفريقيا، ماليزيا، نيجيريا، السعودية، الكويت، لبنان، تونس، الجزائر والمغرب.

أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان عن حصولها على أفضل كلية في برنامج التميز في التعليم الصيدلي لعام 2021 ، والذي ينظمه سنويا بنك المعرفة المصري بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE) بمشاركة عدد من خبراء التعليم الصيدلي الدوليين.

صرح الدكتور ممدوح مهدي أن المشاركة المميزة لكلية الصيدلة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب الجامعة من خلال برامج مختلفة تواكب تطورات العصر وتساهم في المنافسة بقوة في سوق العمل.

و فى هذا السياق تم تكريم الفريق المشارك من قبل الكلية خلال مراسم التكريم التي عقدت عبر منصة زووم والتي نظمها بنك المعرفة المصري و knowledge E، وذلك بحضور جان انجل المدير التنفيذي لمجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE).

كما أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية في كلمته الافتتاحية إلي أهمية الاهتمام بالجدارات التي تقدمها برامج التعليم الصيدلي والتي تعد المؤهلات الرئيسية للخريج في سوق العمل، وضرورة التحول للتعليم القائم علي الخبرة والذي يمنح الطلاب مهارات التعامل مع كل تخصصات فرق الرعاية الصحية بكفاءة، وأضاف سيادته أن تكريم فريق الكلية يأتي كشهادة تميز لفريق الكلية المشارك في البرنامج ودليل علي تميز الخدمة التعليمية التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان.

جدير بالذكر أن فريق الكلية المشارك تكون من الدكتورة شاهندة محجوب الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والدكتورة شهيرة نوفل الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم والدكتور هشام رأفت الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والدكتور محمد سعيد ماضي المدرس بقسم العقاقير والدكتورة رغدة عبد المنعم المدرس بقسم الصيدلانيات والدكتورة ولاء بدوي المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية والدكتور محمود إبراهيم المدرس بقسم ممارسة الصيدلة وبقيادة الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

