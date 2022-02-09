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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطبيقية حلوان: الدورات التدريبية فرصة لتأهيل غير المتخصصين في مجالات الفنون

كلية الفنون التطبيقية
كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، دورة تدريبية فى إعداد باترون الملابس ضمن سلسلة الدراسات الحرة التي ينظمها القطاع تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، تحت إشراف الدكتور ضحى الدمرداش رئيس قسم الملابس الجاهزة.

وصرحت الدكتورة ميسون قطب، بأن الدورات التدريبية التى ينظمها قطاع الدراسات الحرة بالكلية تعد فرصة لتأهيل غير المتخصصين فى مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة، وتطوير أداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة.

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وأضافت الدكتورة ميسون أن سبل الدراسة فى هذه الدورات التدريبية التى تقوم الكلية بإطلاقها متعدده حيث تشمل الجانب النظرى والجانب الميداني العملى فى المصانع والمؤسسات والجهات المتخصصة فى مجال التصميم.

وأشارت عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، إلى أن دورة إعداد باترون الملابس تكون لمدة 40 ساعة مقسمة الي 10 محاضرات، كل محاضرة 4 ساعات، بواقع محاضرة واحدة أسبوعيا، تحتوي الدورة (بشكل مختصر) على الموضوعات التالية:
• رسم الباترون الأساسي للجيبة (التنورة) وموديلاتها الأساسية.
• إضافة الكسرات والكشكشة والقصات للباترون
• رسم الكورساج وتصريفات بنسة الصدر.
• قصة البرنسيس
• الفستان والجاكت والبلوزة.
• اشكال الاكمام.
• البنطلون.
• الاكوال  والمردات والجيوب.

تبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأربعاء الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٢ الساعة 10:00 صباحا ويمكن للراغبين في المشاركة الاستفسار والحجز عن طريق مكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

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