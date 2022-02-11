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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تفتح تحقيقا في بلاغ من أسرة الفتاة الضحية ضد بعد المارة بقرية"كفر يعقوب"

القصة الكاملة .. شقيقة"بسنت" تحاول إنهاء حياتها بتناول "حبة الغلال" بالغربية بسبب تنمر المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أصدر المستشار محمد حسن البواب المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز كفرالزيات المستشار محمد الشرنوبي بفتح باب التحقيق في بلاغ مقدم من المدعو شاهيناز خالد شلبي شقيقة الفتاة "بسنت" والمعروفة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني والصور المفبركة في التحقيق في واقعة بلاغها المقدم ضد عدد من المارة المحسوبين على أسر المتهمين .

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وشدد المحامي العام في فتح باب التحقيق في واقعة التنمر وعدم التعرض للافراد أسرة الفتاة الضحية. 

كما استمعت النيابة العامة لبلاغ شاهيناز شلبي  الشقيقة الثانية  للفتاة الضحية  والتي اتهمت فيها سيدة واثنين  من أقارب  المتهمين المحبوسين في القضية بالتعدي عليها بالالفاظ  والتراشق وتوجيه كلمات مسيئة لها أثناء سيرها في شوارع القرية الي جانب قيام شخصين من أقارب المتهمين بكتابة تعليقات مسيئة لها واسرتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أصابها بحالة من الحزن الشديد.

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و استمعت جهات التحقيق لأقوالها بصحبة محامي الأسرة وخطيبها في نفس الوقت وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الحادث .

كما شهدت قرية كفر يعقوب مسقط رأس الفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني محاولة" نيرة  شقيقة" بسنت خالد شلبي" 18 سنة  الطالبة في الصف الثاني الثانوي على محاولة التخلص من حياتها بتناولها مادة فسفورية  "حبة الغلة السامة" لمرورها بأزمة نفسية حادة ودخولها في نوبة اكتئاب.

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وجاءت تلك الأزمة  عقب اندلاع أزمة أسرية شهدت تراشق بالالفاظ بين الشقيقة الكبرى للضحية وبين عدد من أفراد أسرة المتهمين بشوارع قرية كفر يعقوب .


كما باشر أسرة" شلبي" نقل الفتاة إلى مستشفى طنطا الجامعي ومحاولة اسعافها.

ونجح فريق طبي  من الأطباء من إنقاذ الشقيقة الكبرى للضحية وتوفير كافة الرعاية الصحية والطبية وتم خروجها من المستشفي.

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وأشار  عبدالله ابو المجد محامي أسرة.  بسنت أنه حال  تواجد الشقيقة الكبرى "نيرة . خ"  بأحد شوارع القريه من أجل شراء وجبات الإفطار  نسبا مشادات كلامية  بالالفاظ بينها وبين بعض أفراد أسرة  المتهمين من السيدات.

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وكشف "ابوالمجد"أن شقيقة الضحية بسنت ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية، أنها فوجئت باحدي السيدات من أسرة أحد المتهمين، توجه لها كلاماً فيه سب وقذف على شقيقتها، ومنها " دي لها 80 صورة منتشرة في القرية" ، " كان بمزاجها" وهو ما أثار غضب واستياء شقيقة بسنت، ودفعها للرد عليها وحدث تراشق بالالفاظ، وتدخل العقلاء المتواجدين، وتم السيطرة على الموقف، ومطالبة شقيقة بسنت بالانصراف.

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