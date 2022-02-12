عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الامتحانات التكميلية لطلاب كلية الاداب جامعة القاهرة نهاية شهر فبراير

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات التكميلية للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

وقال الدكتور شريف شاهين ، أن الامتحانات التكميلية لكلية الآداب تبدأ يوم الأحد الموافق ٢٧ من فبراير الجارى ، وتستمر لمدة أسبوع فقط لعدد من المواد منها اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية واللغة العربية.

txt

جامعة القاهرة تستحدث عددا من البرامج الجديدة في عدة مجالات.. تفاصيل

وعلى الجانب الاخر ،  وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الانشطة الطلابية الامتحانات التكميلية الدكتور محمد عثمان الخشت كلية الاداب جامعة القاهرة الزيارات الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تايوان

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

ترشيحاتنا

تشيلسي الإنجليزي يسعى لتكرار إنجاز ليفربول ومانشستر في نهائي كأس العالم للأندية

قيام الليل دأب الصالحين.. احذر أن تفوتك هذه الدرجات

كارثة طبيعية على وشك الحدوث بسبب الأخشاب واللحوم.. تفاصيل

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

81 مباراة.. كشف حساب موسيماني مع الأهلي قبل مواجهة الهلال السعودي

روسيا: الوضع في أوروبا يزداد توترا ويجب خفض التصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

نجوم المنتخب على عتبة أوروبا.. ماذا قال لاعبو مصر عن عروض الإحتراف؟

فنانة وحيدة تعزي شمس البارودي في وفاة شقيقها .. صور

أذاني والبيوت أسرار.. ماذا قالت زوجة أبو جبل بعد تصريح "المشاكل"

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ