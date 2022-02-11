جامعة القاهرة تستحدث عددا من البرامج الجديدة في عدة مجالات.. تفاصيل

استحدثت جامعة القاهرة، برامج جديدة في العديد من الكليات، بمجال العلوم البيئية، بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وبرامج أخرى في اقتصاديات الدواء.

ومن خلال السطور التالية؛ ننشر لكم أهم هذه البرامج:

وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث دبلوم "اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية" في كلية الصيدلة، كبرنامج قائم على التعليم عبر الإنترنت بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بالتعاون مع جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة.

وتحرص الجامعة على التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية؛ لتكون ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية، وتتيح تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتخريج أجيال متميزة لديها القدرة على تلبية احتياجات المجتمع والمنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي في مختلف المجالات ومن بينها الرعاية الصحية.

ويهدف دبلوم اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية، إلى وضع أسس لفهم اقتصاديات الدواء باعتباره جزءًا من اقتصاديات الصحة، والتعاون بين جامعة القاهرة جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة يساهم في خلق فرص جديدة للطلاب الذين يعملون أو يستهدفون العمل في مجالات الصناعات الدوائية أو الطبية أو التشخيصية، أو ضمن صياغة سياسة التكنولوجيا الصحية، أو الذين يرغبون في تطوير مهارات الرعاية الصحية القائمة على الأدلة وعلم اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية (HTA).

وتكون مدة الدراسة بدبلوم اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية سنة دراسية واحدة تتضمن 32 ساعة معتمدة، ويشمل الدبلوم جانبين أساسيين، هما وحدات التعلم ومشروع التخرج، ويتم خلاله التدريس بواسطة أساتذة من جامعة القاهرة إلى جانب أساتذة وخبراء دوليين في مجال اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية.

وفى نفس السياق ، استحدثت جامعة القاهرة ، برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية من خلال استحداث برامج جديدة تواكب التطور الدائم لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

و جاء ذلك في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، فقد وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث برنامجي "علوم وتكنولوجيا البيئة"، و "العلوم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية" طبقًا لاتفاقية الجامعة مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وبالتزامن مع لفت أنظار العالم لمصر لاستضافتها مؤتمر المناخ العالمي "COP 27" نوفمبر المقبل وحرص مصر على القيام بدورها الرائد والقيادي في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي.

ويعد برنامج "علوم وتكنولوجيا البيئة" لمرحلة البكالوريوس؛ هو برنامج متعدد ومتداخل التخصصات، وصمم؛ لإعداد الكوادر القادرة على إجراء البحوث العلمية المتعمقة في شتى التخصصات العلمية البيئية، والقادرة على العمل في المجالات التطبيقية، والمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، من خلال مقررات العلوم الأساسية والدراسات العملية والتدريب الميداني لتزويد الطلاب بالمعارف البيئية الأساسية التى تتناولها التخصصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والجيولوجية والتطبيقية والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مجال العلوم البيئية.