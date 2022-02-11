عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تستحدث عددا من البرامج الجديدة في عدة مجالات.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

استحدثت جامعة القاهرة، برامج جديدة في العديد من الكليات، بمجال العلوم البيئية، بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وبرامج أخرى في اقتصاديات الدواء.

ومن خلال السطور التالية؛ ننشر لكم أهم هذه البرامج:

وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث دبلوم "اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية" في كلية الصيدلة، كبرنامج قائم على التعليم عبر الإنترنت بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بالتعاون مع جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة.

وتحرص الجامعة على التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية؛ لتكون ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية، وتتيح تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتخريج أجيال متميزة لديها القدرة على تلبية احتياجات المجتمع والمنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي في مختلف المجالات ومن بينها الرعاية الصحية.

ويهدف دبلوم اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية، إلى وضع أسس لفهم اقتصاديات الدواء باعتباره جزءًا من اقتصاديات الصحة، والتعاون بين جامعة القاهرة جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة يساهم في خلق فرص جديدة للطلاب الذين يعملون أو يستهدفون العمل في مجالات الصناعات الدوائية أو الطبية أو التشخيصية، أو ضمن صياغة سياسة التكنولوجيا الصحية، أو الذين يرغبون في تطوير مهارات الرعاية الصحية القائمة على الأدلة وعلم اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية (HTA).

وتكون مدة الدراسة بدبلوم اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية سنة دراسية واحدة تتضمن 32 ساعة معتمدة، ويشمل الدبلوم جانبين أساسيين، هما وحدات التعلم ومشروع التخرج، ويتم خلاله التدريس بواسطة أساتذة من جامعة القاهرة إلى جانب أساتذة وخبراء دوليين في مجال اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية.

txt

بتخصصات عالمية.. الخشت: قاربنا على الانتهاء من جامعة القاهرة الدولية

وفى نفس السياق ، استحدثت جامعة القاهرة ، برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية من خلال استحداث برامج جديدة تواكب التطور الدائم لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

و جاء ذلك في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، فقد وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث برنامجي "علوم وتكنولوجيا البيئة"، و "العلوم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية" طبقًا لاتفاقية الجامعة مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وبالتزامن مع لفت أنظار العالم لمصر لاستضافتها مؤتمر المناخ العالمي "COP 27" نوفمبر المقبل وحرص مصر على القيام بدورها الرائد والقيادي في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي.

ويعد برنامج "علوم وتكنولوجيا البيئة" لمرحلة البكالوريوس؛ هو برنامج متعدد ومتداخل التخصصات، وصمم؛ لإعداد الكوادر القادرة على إجراء البحوث العلمية المتعمقة في شتى التخصصات العلمية البيئية، والقادرة على العمل في المجالات التطبيقية، والمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، من خلال مقررات العلوم الأساسية والدراسات العملية والتدريب الميداني لتزويد الطلاب بالمعارف البيئية الأساسية التى تتناولها التخصصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والجيولوجية والتطبيقية والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مجال العلوم البيئية.

جامعة القاهرة الرعاية الصحية سوق العمل وزارة البيئة مجلس جامعة القاهرة نظام الساعات المعتمدة مجال العلوم البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

إصابة 13 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

6 توصيات عاجلة و4 قمم هامة|مشاركة قوية للسيسي بقمة بريست في فرنسا

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

ترشيحاتنا

أنا وبيكا مش أقل من ويجز وعنبة.. حسن شاكوش: يا ريت يصنفونا مطربين راب بس ناخد الكارنية

رئيس البرلمان العربي يغادر إلى القاهرة للمشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر "المواطنة" تحت رعاية الرئيس السيسي

"السياحة": إغلاق 63 منشأة فندقية خالفت الإجراءات الصحية والاحترازية في 4 محافظات

مجموعة الأهلي.. صن داونز يتقدم على الهلال السوداني بهدف في الشوط الأول

الزراعة: كلمة الرئيس السيسي في قمة"محيط واحد"تحضير قوي لمؤتمر المناخ |فيديو

لإصلاح ثغرة خطيرة.. آبل تطلق تحديث iOS 15.3.1 لمستخدمي هواتف آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتاح من الألم .. أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

فيديو

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

بعد زيارتهما في منزلهما.. صديق مقرب يؤكد عودة شيرين وحسام حبيب

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ