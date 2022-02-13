الصحة تكشف موعد انتهاء الإجراءات الاحترازية.. فيديو

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، موعد التخلي عن الإجراءات الاحترازية.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "إننا لم نصل لمرحلة التقليل من الإجراءات الاحترازية".

وأشار: "مصر من أوائل دول العالم التي تبنت نموذج متوازن جدا وهذا كان برؤية ثاقبة من الرئيس السيسي منذ بداية جائحة كورونا".



وأشار: "حساباتنا تقول إنه خلال الـ3 أسابيع القادمة سنشهد انخفاض كبير في عدد الإصابات وحينها تقرر لجنة الأزمة التخلي عن الكمامة من عدمه".

وعن التخلي عن الكمامات خلال الفترة المقبلة، قال: "في تصوري من خلال الدراسات أنه عليا الالتزام خلال الـ3 أسابيع القادمة بالتوسع في عملية التطعيم، والالتزام بالاجراءات الاحترازية حتى نهاية فصل الشتاء".