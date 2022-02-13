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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى الإبراهيمية بالشرقية

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلي إحاطة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، بشأن انشاء مكاتب بريد بقرى (كفر محسن- قطيفة مباشر- كفر ابوالديب) بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

 

وقال بدوي، خلال الطلب، إنه ورد إليه طلبات متعددة وشكاوى عديدة من أهالي هذه القرى، التي في فحواها عدم قدرة فروع مركز الإبراهيمية علي سد الحاجة للمواطنين في القرى المختلفة، حيث أن الخريطة الديموغرافية بمركز الإبراهيمية قد تغيرت وامتداد نوابعه وزادت اعداد السكان فيه، الأمر الذي يتطلب وضع تصور ودراسة حول توفير مكاتب بريد في القرى الكبرى التي تخدم اكثر من 10 نوابع "عزب".

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه القرى تتوفر لديها الأماكن التي يمكن استغلالها لإقامة مكاتب البريد أو مباني شبه جاهزة لمقر مكاتب البريد، ومعظم القرى علي اتم الاستعداد للمشاركة الاجتماعية في ذات الشأن.

تكنولوجيا رئيس الوزراء وزير الاتصالات محافظة الشرقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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