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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور

أسما شريف منير
أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صور جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة رياضية باللون الأسود، مرتدية كاب بنفس اللون، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

بإطلالة رشيقة.. أسما شريف منير تتألق عبر انستجرام

أسما شريف منير عن "البحث عن علا": "ماشوفتش حاجة حقيقية قده"

وكانت أسما أشادت بمسلسل البحث عن علا، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصية كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده انا عمري ما نزلت پوست علي اي عمل عندي بس حقيقي لازم اشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

وأضافت: "و تقيمي ليه مش من ناحية فنية وزوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا اي حاجة من دي مع ان كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، انا تقيمي ليه هو احساسي کا ست عدت بكل تفصيلة وكانهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه و كل مرحلة دخلت واتخبط فيها".

وأضافت أسما: "عبروا عن حاجات مكنتش عارفة اوصفها و لما شفت انا عديت ب ایه اخدت كم طاقة و كأني اول مرة اعرف حجم اللي عديت بيه فا ثقتي في نفسي رجعتلي اقوي من الأول، عشان كنت ملهية في احداث الدنيا بس لما شفتها قدامي عرفت حجم.. قوتي پشكرك يا هند صبري وسوسن بدر، و كل شخص اشتغل في عمل متكامل جامد زي ده، لازم تتفرجوا عليه".

أسما شريف منير شريف منير مسلسل البحث عن علا البحث عن علا أحدث ظهور ل أسما شريف منير

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