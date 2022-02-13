بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور

نشرت أسما شريف منير صور جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة رياضية باللون الأسود، مرتدية كاب بنفس اللون، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وكانت أسما أشادت بمسلسل البحث عن علا، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصية كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده انا عمري ما نزلت پوست علي اي عمل عندي بس حقيقي لازم اشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

وأضافت: "و تقيمي ليه مش من ناحية فنية وزوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا اي حاجة من دي مع ان كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، انا تقيمي ليه هو احساسي کا ست عدت بكل تفصيلة وكانهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه و كل مرحلة دخلت واتخبط فيها".

وأضافت أسما: "عبروا عن حاجات مكنتش عارفة اوصفها و لما شفت انا عديت ب ایه اخدت كم طاقة و كأني اول مرة اعرف حجم اللي عديت بيه فا ثقتي في نفسي رجعتلي اقوي من الأول، عشان كنت ملهية في احداث الدنيا بس لما شفتها قدامي عرفت حجم.. قوتي پشكرك يا هند صبري وسوسن بدر، و كل شخص اشتغل في عمل متكامل جامد زي ده، لازم تتفرجوا عليه".