أسما شريف منير عن "البحث عن علا": "ماشوفتش حاجة حقيقية قده"

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عدة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأشادت أسما بمسلسل البحث عن علا، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصية كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده انا عمري ما نزلت پوست علي اي عمل عندي بس حقيقي لازم اشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

وأضافت: "و تقيمي ليه مش من ناحية فنية وزوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا اي حاجة من دي مع ان كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، انا تقيمي ليه هو احساسي کا ست عدت بكل تفصيلة وكانهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه و كل مرحلة دخلت واتخبط فيها".

وأضافت أسما: "عبروا عن حاجات مكنتش عارفة اوصفها و لما شفت انا عديت ب ایه اخدت كم طاقة و كأني اول مرة اعرف حجم اللي عديت بيه فا ثقتي في نفسي رجعتلي اقوي من الأول، عشان كنت ملهية في احداث الدنيا بس لما شفتها قدامي عرفت حجم

..قوتي پشكرك يا هند صبري و سوسن بدر،

و كل شخص اشتغل في عمل متكامل جامد زي ده، لازم تتفرجوا عليه".

تصدر مسلسل البحث عن علا قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفليكس ، حيث احتل المرتبة الأولى من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة .

مسلسل البحث عن علا تصدر قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر بعد طرحة بـ 24 ساعة ، حيث تفوق على عدد من الاعمال الأجنبية .

و ظهر فى الحلقة الأولى كل من الفنانة يسرا والفنانة شيرين ، كما ظهر الفنان خالد النبوى ضيف على الحلقة الثانية والثالثة .

إما الفنان فتحى عبد الوهاب فقد حل ضيف على الحلقة الرابعة ، وحل الفنان عباس أبو الحسن ضيف على الحلقة الخامسة ، بالإضافة الى حلول الفنانة دينا ضيفة على أحدى الحلقات بشخصيتها الحقيقة .