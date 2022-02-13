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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة منير يسأل أحمد حلمي: اللي مراتك عملته صح ولا غلط؟.. فيديو

أسامة منير
أسامة منير

قال أسامة منير ، إن المشاهدين لم يهاجموا أحمد حلمي بسبب شيء لم يقوم بفعله ولكن هل هو راض عن ما فعلته زوجته الفنانة مني زكي وهل هو شايف أن ما قامت به صح أم غلط .

واضاف أسامة منير  خلال لقائه في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنه رأى المشهد الذى كان يدور حولة النقاش الخاص بمني زكي وهو مشهد يعبر عن شيء معين والفنان لا يحكم عليه بالمشاهد الذى يقدمها أو التي يفرضها عليه الدور.

وتابع "منير"، أن الفنان  احمد حلمي يعلم زوجته جيدا ويقف في وجه العالم اجمع من أجلها مؤكدا انه اذا كان مكان حلمي كان هيقف في وش الدنيا كلها ويقول "محدش يفتح بقة " وحلمي عمل كدا .
 

أسامة منير منى زكى الفنان أحمد حلمى الفنانة منى زكي الناس يهاجم مني مصر

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