المصري البورسعيدي: لاعبو الفريق «أبطال».. وعامر حسين أثار أزمة بسبب جدول الدوري.. فيديو

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن تعادل فريقه أمام القطن الكاميروني، خارج أرضه، في بداية المشوار بمرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية، مهم للغاية، في ظل الصعوبات التي واجهها الفريق.

وأضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن المصري البورسعيدي عانى من إجهاد شديد ورطوبة ودرجة حرارة عالية بالكاميرون، لذلك التعادل يعتبر بطعم الفوز.

ووصف عضو إدارة المصري، اللاعبين بـ«الأبطال»، موجهًا الشكر للجهاز الفني للفريق، خاصة وأن التعادل جاء خارج الأرض في بداية المشوار، مضيفًا أن تلاحم المباريات أمر صعب للغاية.

وواصل حديثه، أنه يتمنى دعم رابطة الأندية واتحاد الكرة، للنادي المصري البورسعيدي، خاصة وأنه يمثل مصر ببطولة قارية، مشيرًا إلى أن خوض مباراة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري بعد العودة بـ36 ساعة من الكاميرون، أمر مُستحيل.

واختتم تصريحاته، أن عامر حسين عضو اتحاد الكرة، أثار أزمة بسبب جدول الدوري الممتاز.