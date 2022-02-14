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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حسام حسني: إضافة دواء جديد من فايزر في بروتوكول كورونا خلال أسبوعين.. مكافحة الإدمان: نسبة تعاطي الشابو والاستروكس زادت من 7 إلى 17%

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها:


مدحت صالح يكشف تفاصيل حفله صوت السينما مع ريهام عبدالحكيم 14 فبراير.. فيديو

قال الفنان مدحت صالح ، إن أغاني السينما لها انطباع خاص لدي جميع المصريين مؤكدا أن "حفله صوت السينما" كانت سيتم عرضها مرة واحدة ولكن المشاهدين طلبوا عمل حفلة أخري وتم تحديد موعدها غدا في دار الأوبرا المصرية .

 

فاروق فلوكس: النجومية لا يتصنعها البطولة المطلقة ولم أحصل على بطولة مطلقة

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن لا يعترف بفكرة الممثل في الدور الثاني، مضيفا أن النجومية  مستمدة فقط من الادوار الأولى في الأعمال الفنية.

تفاصيل استخدام الـ سكوتر كوسيلة المواصلات داخل مجمع كليات طنطا.. فيديو

كشف الدكتور علاء حلاويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، تفاصيل مبادرة "تحضر للأخضر"، من خلال توفير اسكوتر الكهربائي.

 

حسام حسني: إضافة دواء جديد من فايزر في بروتوكول كورونا خلال أسبوعين
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن مصر ستوصل لمرحلة ثبات الاعداد خلال الأسبوعين القادمين و سيتم انخفاضها بعد ذالك.

 

صندوق مكافحة الإدمان: نسبة تعاطي الشابو والاستروكس زادت من 7% إلى 17%
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن نسبة تعاطي المخدرات التخليقية مثل: الشابو، والاستروكس، زادت في مصر بنسبة كبيرة للغاية، مشيراً إلى أن في عام 2020 كان 7% من مرضى الإدمان يعانون من إدمان المخدرات التخليقية، وزادت النسبة في عام 2021 إلى 17%.

 

تنمية المشروعات: ألف جنيه ضرائب على المشروع المقدر رأس ماله بربع مليون جنيه
قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات الصغيرة مهمة جدًا، لأنها توفر العديد من فرص العمل، خلاف أنها تساهم في إتاحة العديد من السلع والخدمات.

جهاز تنمية المشروعات يُعدد مزايا توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي

قال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن جهاز المشروعات الصغيرة يبحث مع جهات الدولة على توفير أماكن صالحة  للمشروعات المختلفة مع أصحاب المشروعات المختلفة في القطاع غير الرسمي.

اتصالات النواب: شركات المحمول تواجه صعوبات في تراخيص إنشاء أبراج تقوية الشبكات
أكدت الدكتور مها عبد الناصر،  عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك مشكلة كبيرة في تغطية شبكات المحمول، موضحة أن الأزمة لها عدة أسباب ولكن هناك تطور في بناء الأبراج بشكل عام والمفترض أن نرى طفرة في خدمات الاتصالات سواء المكالمات أو الانترنت خلال منتصف العام الحالي.

رأفت عباس: المشروع الذي لا يزيد حجم أعماله على 50 مليون جنيه «صغير»
قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن  تعريف المشروع  يعتمد على حجم الأعمال أو حجم الإيرادات.

 

لجنة كورونا: أوميكرون ليس دور برد.. واللقاحات لا تؤثر على الإنجاب.. فيديو
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الدول الأوروبية التي رفعت القيود  وصلت لمرحلة متطورة من التطعيم باللقاحات تتجاوز 70% من المستهدف.

 

 

 

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