تفاصيل استخدام الـ سكوتر كوسيلة المواصلات داخل مجمع كليات طنطا.. فيديو

كشف الدكتور علاء حلاويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، تفاصيل مبادرة "تحضر للأخضر"، من خلال توفير اسكوتر الكهربائي.



وقال "حلاويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "نعزز النشاط البدني، ونحاول البعد عن استخدام السيارات الخاصة، وندعم توجيه الطلاب للنشاط البدني والحركي".

وأضاف: "ندعم كافة المبادرات التي توجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا كان توجه من رئيس الجامعة بأن كل كلية تبحث عن التفكير خارج الصندوق من خلال تقديم خدمة للطلاب وكيفية تغيير شكل الكلية لبيئة صحية بعيدا عن أي تلوث وتحويلها لبيئة صحية رياضية".

وأشار: "هناك تنافس كبير بعد توجيهات رئيس الجامعة بين الكليات، وأحد معايير التميز هو طرح الفكرة أو المبادرة وننظر مدى تأثيرها، ونبدأ في التطبيق التجريبي لها".

وأوضح: "التوجه لاستخدام فكرة اسكوتر الكهربائي لاقت ترحيب من الطلاب، وهناك طريق مخصص لها داخل الجامعة، ونسعى لتغيير ثقافة الطلاب نحو هذه الفكرة".

