طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

أسماء عبد الحفيظ

عندما يقترب الشتاء وتبدأ نسماته الباردة في التسرب إلى البيوت، لا شيء يضاهي طاجن البطاطا بالمكسرات الذي يملأ المكان برائحته الدافئة، هو ليس مجرد حلوى، بل ذاكرة عائلية تُعيدنا إلى أيام الطفولة، عندما كانت الأم تخرج الطاجن من الفرن بابتسامة.

تقدم الشيف جوجو عثمان طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق البطاطا.

المكونات لعمل طاجن البطاطا بالمكسرات

  • كيلو بطاطا مقشرة ومقطعة شرائح.
  • كوب لبن كامل الدسم.
  • نصف كوب كريمة لبّاني.
  • 3 ملاعق سكر حسب الرغبة.
  • ملعقة زبدة كبيرة.
  • نصف كوب جوز هند.
  • نصف كوب مكسرات مجروشة بندق – لوز – فستق.
  • ملعقة صغيرة فانيليا.
  • رشة قرفة.
  • ملعقة صغيرة نشا مذابة في قليل من اللبن.

  • اسلقي البطاطا نصف سلقة، ثم اهرسيها جيدًا.
  • في وعاء آخر، سخّني اللبن مع الكريمة والزبدة والسكر والفانيليا حتى يذوب السكر تمامًا.
  • أضيفي البطاطا المهروسة إلى الخليط وقلّبي حتى تتجانس المكونات.
  • ضعي نصف الكمية في طاجن فخاري، ثم أضيفي طبقة من المكسرات والقرفة وجوز الهند.
  • أضيفي ما تبقّى من البطاطا، وزيّني الوجه بالمكسرات.
  • أدخلي الطاجن إلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

سر الطعم المميز

يمكنكِ إضافة ملعقة من العسل الأسود أثناء التسوية، أو رش القليل من القشطة على الوجه بعد الخبز ليصبح الطاجن أغنى مذاقًا.

القيمة الغذائية

يحتوي الطاجن على مزيج رائع من الفيتامينات والمعادن، حيث تمد البطاطا الجسم بفيتامين A، بينما توفر المكسرات الزيوت الصحية والبروتين النباتي، إنها وجبة تمنح الطاقة والدفء في آنٍ واحد.

