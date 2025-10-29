الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية: “ندعو الإعلام المحلي والدولي لتسليط الضوء على انتهاكات الميليشيا في الفاشر”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة السودانية: “ندعو لمحاسبة قادة ميليشيا الدعم السريع ومن يساندهم”.

وتابع: “ميليشيا الدعم السريع روعت المدنيين في مدينة بارا بشمال كردفان وقتلتهم بدم بارد”.

واستطرد: "ندعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية".

فيما ذكرت غرفة طوارئ طويلة بغرب السودان أن المدينة تشهد تدفقا للنازحين القادمين من الفاشر.

وقالت غرفة طوارئ طويلة بغرب السودان إن النازحين الذين وصلوا مدينة طويلة يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة.

وذكرت غرفة طوارئ طويلة بغرب السودان أن النازحين يعانون من نقص في الغذاء وانتشار لحالات سوء التغذية.

فيما ذكر ممثل اليونيسف في السودان أن “هناك 130 ألف طفل كانوا في الفاشر، ولا أرقام دقيقة لدينا بشأن من غادرها”.

وقال ممثل اليونيسف في السودان: “السكان في الفاشر يعانون من ظروف صعبة ومن سوء تغذية”.

وأضاف ممثل اليونيسف في السودان: “تلقينا تقارير عديدة بشأن أعمال عنف ضد الأطفال في الفاشر، ولهذا يجب حماية المدنيين والسماح للعائلات والأطفال بالمغادرة في الفاشر”.

ولفت نائبة مفوض العون الإنساني في السودان إلى أن قوات الدعم السريع قتلت 2000 مدني بالفاشر بينهم نساء وأطفال.