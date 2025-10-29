باكستان: هجمات الاحتلال على غزة تهدد بتقويض جهود إرساء السلام بالمنطقة

أدانت باكستان بشدة تجدد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد العديد من المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي - في بيان أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم "الأربعاء"، إن هذه الهجمات تعد انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي، وخرقا لاتفاقية السلام التي تم التوصل إليها مؤخرا.

وأضاف أندرابي أن مثل هذه الهجمات التي تشنها إسرائيل تهدد بتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار الدائم في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان التوصل إلى وقف فوري لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكد أندرابي موقف بلاده المبدئي الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية المستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا على أساس حدود ما قبل يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.