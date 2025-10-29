قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
ضمن "العودة الطوعية".. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ29 لنقل السودانيين لوطنهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المؤتمر العالمي للإيمان والنظام يوجه "نداءً إلى جميع المسيحيين"

المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام
المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام
ميرنا رزق

وجّه المشاركون في المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام، التابع لمجلس الكنائس العالمي، والمنعقد في مركز لوغوس البابوي للأقباط الأرثوذكس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بوادي النطرون، "نداءً إلى جميع المسيحيين" في ختام اجتماعاتهم التي أقيمت في الفترة من الرابع والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، دعوا فيه إلى السير معًا في روح الوحدة والإيمان والمحبة، وتحقيق العدالة، والمصالحة بين الشعوب.

وجاء في نص الرسالة الختامية التي حملت عنوان "نداء إلى جميع المسيحيين: رسالة المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام "لنسعَ لأن نحيا الوحدة التي صلى المسيح من أجلها، لكي يؤمن العالم، ويختبر عطايا الله من الشفاء، والعدالة، والحياة الغنية.

وأضاف البيان: في رحلتنا المستمرة نحو الوحدة المنظورة، ندعو إلى تجديد التزامنا بالإيمان، والرسالة، والوحدة في المسيح يسوع، وإلى الإصغاء معًا للروح القدس، والسير معًا كحجاج، كأبناء للآب نتعلم أن نحيا إيماننا ورجاءنا ومحبتنا من خلال ممارسة العدالة، والمصالحة، والوحدة.

ونُظم المؤتمر بواسطة لجنة الإيمان والنظام، التابعة لمجلس الكنائس العالمي (WCC)، وجمع نحو 400 مشارك من قادة الكنائس، واللاهوتيين من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقش المشاركون موضوع المؤتمر الرئيسي "إلى أين الآن في مسيرة الوحدة المنظورة؟".

العمل المشترك 

وعكست المناقشات خلال الجلسات التزام الكنائس الأعضاء في المجلس بمواصلة الحوار، والعمل المشترك، من أجل تحقيق الوحدة بين المسيحيين، ومواجهة التحديات العالمية بروح الإيمان والتعاون.

وقبل صدور النداء الختامي، تبنّى المؤتمر وثيقة مسكونية جديدة بعنوان "التأكيد المسكوني تعميق الوحدة والسير في المحبة واستعادة الرجاء"، جاءت لتعبر عن رؤية شاملة للمسيرة المشتركة بين الكنائس في زمن تتزايد فيه الحاجة إلى الشهادة المشتركة للسلام والعدالة في العالم.

ويُعد هذا المؤتمر أحد أبرز المنصات المسكونية التي تجمع بين الكنائس الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والبروتستانتية، والعائلية المستقلة، تحت مظلة مجلس الكنائس العالمي، لتجديد الحوار حول مفهوم الوحدة المنظورة للكنيسة، والبحث في كيفية تجسيدها عمليًا في عالم اليوم.

وأكدت الرسالة الختامية أن الوحدة المسيحية ليست فكرة نظرية، بل دعوة حية للسير المشترك في الإيمان، والعمل، ليصبح العالم أكثر عدلاً وسلامًا، ويختبر الجميع عطايا الله من الشفاء، والعدالة، والحياة الوفيرة.

مجلس الكنائس العالمي الأرثوذكسية المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام الكنائس الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

ترشيحاتنا

وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين يتابع توافر السلع وانتظام منظومة الدعم بالقاهرة

البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: حريصون على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

بالصور

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد