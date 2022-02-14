عيد استقلال سعيد .. رضوى الشربينى تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

احتفلت الاعلامية رضوى الشربينى ، بعيد الحب "الفلانتين" ، على طريقتها الخاصة ، ونشر صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتبت رضوى الشربينى “ ‏الى كل السناجل حول العالم…عيد استقلال سعيد ”.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.



وتقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.



