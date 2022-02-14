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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حارب من أجل حلمك.. عبد الله جمعة يوجه رسالة لـ متابعيه

صدى البلد

وجه عبدالله جمعة لاعب نادى الزمالك، رسالة لـ متابعيه ، ونشر صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع "إنستجرام". 

وعلق عبدالله جمعة: “حارب من أجل حلمك”.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية وإطالات بمجمع الصالات بمقرالنادي، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبلة في الدوري الممتاز.


وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على تنفيذ اللاعبين للتدريبات البدنية والإطالات من أجل إزالة الإهاق لدى اللاعبين بعد مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لمباراة سموحة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وكان فريق الزمالك تعادل مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي أمس السبت، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

انستجرام الزمالك ابطال افريقيا باتريس كارتيرون عبدالله جمعة

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