إقالات وتوجيهات صارمة..جمال علام يكشر عن أنيابه في أول اجتماع لاتحاد الكرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني لـ المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لعدم وجود أي ارتباطات للمنتخب الأولمبي حتى عام 2023.

كما قرر جمال علام رئيس الجبلاية، إسناد مهام المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري، إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

وعلى الجانب الآخر أرسل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى الفيفا اليوم من أجل تأجيل مباراة المنتخب الوطني والسنغال لمدة يوم أو يومين خاصة أن هناك يومين فقط بين المباراتين المقرر لهما 25 و28 مارس.

وتم توجيه الشكر إلى عزب حجاج المدير التنفيذي السابق للجبلاية ، ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة.

ويجتمع الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم في مقر الاتحاد بالجزيرة من أجل حسم العديد من الملفات الهامة مثل لجنة الحكام وكأس مصر الموسم الماضي.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره السنغالي في مباراتي التأهل لكأس العالم أيام 25 و28 مارس المقبل في لقاء قوي بين المنتخبين لحسم بطاقة التأهل للمونديال نهاية العام الحالي.