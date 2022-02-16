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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نساء المرح..3 كوميديانات يستضفن حفل الأوسكار هذا العام لأول مرة في التاريخ

مقدمات حفل الأوسكار
مقدمات حفل الأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور اختيار 3 فنانات لتقديم حفل الأوسكار هذا العام، المقرر إقامته يوم 27 مارس المقبل، لأول مرة في التاريخ، ويذاع على الهواء مباشرة عبر محطة ABC.

تولت نساء المرح، كما أصبحت تطلق عليهن الصحافة الأجنبية، مهمة استعادة بريق حفل الأوسكار بعدما خفت خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وغياب مضيف رئيسي منذ سنوات. 

من المتوقع أن تضفي النساء الثلاث (إيمي شويمر، وريجينا هول، وواندا سايكس) جانبا عاليا من البهجة والكوميديا على حفل الأوسكار بعد تجارب سابقة لكل منهن في استضافة حفلات جوائز وتقديم عروض كوميدية ناجحة على المسرح. 

وأكد منتج حفل الأوسكار، في بيان له، أن النساء الثلاث سيقدمن العديد من المفاجآت، فيما قوبل هذا الإعلان بالعديد من الانتقادات، أهمها غياب التنوع في الاختيار، خاصة العنصر الرجالي الذي تفوق في هذه الفئة على مدار 4 سنوات.

ترشيحات الأوسكار

تصدر فيلم The Power of the Dog قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2022، وحصل على 12 نويها متفوقا على جميع أعمال الموسم الحالي. 

ويليه في ترتيب الترشيحات فيلم الخيال العلمي Dune الذي حصل على 10 تنويهات، بعد تفوقه في شباك التذاكر. 

أما الفيلم الموسيقي West Side Story اتفق مع فيلم Belfast في عدد الترشيحات التي وصلت إلى 7 تنويهات من بينها أفضل فيلم، وهي القائمة التي ضمت 10 أعمال. 

وأصبحت المخرجة جين كامبيون أول امرأة تحصل على ترشيحيت كأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس عن عمل نتفليكس المتفوق The Power of the Dog.

وحصل الممثل كينيث براناه على 7 ترشيحات بفيلمه  Belfast في 7 فئات مختلفة منها أفضل سيناريو أصلي وإخراج وإنتاج. 

وضمت قوائم الترشيحات أيضا حدثا غريبا من نوعه وهو ترشح ممثل "أصم" لنيل جائزة الأوسكار عن تقديم شخصية صماء في فيلم CODA وهو تروي كوتسور، للمرة الثانية في تاريخ الجائزة بعد مارلي ماتلن.

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نتفليكس تتفوق في ترشيحات الأوسكار وتحصد 26 تنويها

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ترشيحات الأوسكار النهائية.. The Power of the Dog و Dune يتصدران القوائم

كما يعد غياب ليدي جاجا عن قوائم الترشيحات من أغرب الملاحظات التي نوهت إليها العديد من مواقع الفن العالمية، بعدما تألقت في بطولة فيلم House of Gucci  بلعب شخصية باتريسيا ريجياني.

فيما ترشحت الممثلة الشابة كريستين ستيوارت لنيل جائزة الأوسكار عن بطولة فيلم “Spencer” لأول مرة في تاريخها السينمائي بعدما قدمت العديد من الأدوار التي حصرتها في قالب فني لم يؤهلها لنيل الجوائز من قبل.

تنافس كريستين ستيوارت على جائزة الأوسكار مع قائمة كبيرة من نجمات هوليوود وهن "أوليفيا كولما، ونيكول كيدمان، وجيسيكا تشاستين وبينيلوبي كروز". 

وترشح الممثل الأمريكي ويل سميث لنيل جائزة الأوسكار للمرة الثالثة في تاريخه عن بطولة فيلم King Richard في قائمة أفضل ممثل التي أعلن عنها منذ قليل. 

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