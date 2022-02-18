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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. قلب ولدي عليا حجر.. عم طارق يروي معاناته بعد طرد أسرته له

صدى البلد

تفاصيل موجعة رواها رجل مسن تجاوز السبعين من عمره وتعرض لقسوة من زوجته وأبنائه فلم يجد من يحنو عليه ولكن وجد قسوة وجحود وصل إلى أن أسرته طردته من منزله ليعيش في حجرة وسط المقابر.

قصة عم طارق بعد طرده في الشارع

قال عم طارق، الأب الذي قام أبناؤه وزوجته برميه في الشارع ويعيش في المقابر، إن ولادي مفيش في قلوبهم رحمة ولي بنت واحدة مجوزة واتطلقت، مؤكدا أنه عندي بنتين واحدة 27 سنة والتانية 25 سنة .

 

وأضاف عم طارق، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “مراتي بتقول أنها هتضربني بالشبشب لو رجعت بيتي وحتى ممنوع أنه اعدي من قدام البيت”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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