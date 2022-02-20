عبد الباقي جمال يعتذر عن تدريب وادي دجلة

اعلن عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة، اعتذاره عن استكمال مهمته على رأس القيادة الفنية للفريق.

و وجه مجلس إدارة وادى دجلة الشكر لمدربه السابق على ما قدمه خلال مسيرته مع الفريق.

واحتل فريق وادى دجلة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى بالقسم الثاني برصيد 32 نقطة، وكان وادى دجلة قد تعرض للهزيمة أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 19 بدوري القسم الثاني.

وحقق فريق الداخليه الفوز أمام بورتو السويس بهدفين مقابل هدف، سجل سمير فكري وبابا ديوب للداخلية وسجل أحمد حسني لبورتو، ليرتفع رصيد الداخلية في الصدارة لـ 44 نقطة في صدارة المجموعة.

وحقق بورفؤاد فوزه الثاني تواليا فى الدوري بعدما فاز على منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد بورفؤاد إلى 15 نقطة.